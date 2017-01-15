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  • 15.01, 16:58

Устойчивая к антибиотикам супербактерия убила американку

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Устойчивая к антибиотикам супербактерия убила американку

Устойчивая к антибиотикам супербактерия убила американку

Жертвой бактерии, которая устойчива к 26 антибиотикам, стала жительница Невады.

Погибшая женщина в августе прошлого дома вернулась из путешествия по Индии, где сломала ногу. А в сентябре американка умерла от септического шока.

Теперь же медики обнаружили в образцах тканей пациентки бактерию Klebsiella pneumoniae. Это мирная бактерия, которая живет в ротовой полости, однако ее новый штамм оказался чрезвычайно устойчив к антибиотикам.

Ученые говорят, что пока случаи инфицирования очень редки, однако в будущем число инфицированных может значительно увеличиться. Как отмечает сайт Вести.Ru, суперустойчивая бактерия впервые убила человека.

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