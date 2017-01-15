Домохозяйка решила возглавить Нацполицию Украины

Украинскую Нацполицию полицию хотят возглавить юристы, силовики, сотрудники прокуратуры и домохозяйка. Конкурс на эту должность — 64 человека на место.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, всего в списке желающих 64 человека. Имя главы Нацполиции Украины определится в рамках консультативного конкурса, который пройдет в 5 этапов.
Отбором претендентов займется сформированная по поручению министра внутренних дел Арсена Авакова отборочная комиссия, в которую входят 6 независимых международных и украинских экспертов. Они изучат поданные кандидатами документы, результаты тестирования и итоги собеседования, после чего путем голосования выберут максимум 3 человек. Финальный список должен лечь на стол министра Авакова не позднее 15 февраля.
Хатия Деканоидзе, ранее возглавлявшая Национальную полицию Украины, поздней осенью объявила о своей отставке. Она пожаловалась, что в ее работу постоянно вмешивались политики, и при этом признала, что ей не хватило воли и полномочий.
Комментарии