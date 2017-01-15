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  • 15.01, 16:58

Домохозяйка решила возглавить Нацполицию Украины

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Домохозяйка решила возглавить Нацполицию Украины

Домохозяйка решила возглавить Нацполицию Украины

Украинскую Нацполицию полицию хотят возглавить юристы, силовики, сотрудники прокуратуры и домохозяйка. Конкурс на эту должность — 64 человека на место.

В Киеве обнародовали список кандидатов на пост руководителя Национальной полиции Украины. Среди тех, кто решил занять это место, фигурируют и. о. руководителя полиции Вадим Троян, начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, а также Вячеслав Аброськин, который сейчас руководит главным управлением Нацполиции в Донецкой области, другие действующие начальники полицейского ведомства, участковый инспектор, патрульный полицейский, сотрудники СБУ, прокуратуры и Фискальной службы Украины, а также практикующие адвокаты, юристы и даже домохозяйка.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, всего в списке желающих 64 человека. Имя главы Нацполиции Украины определится в рамках консультативного конкурса, который пройдет в 5 этапов.

Отбором претендентов займется сформированная по поручению министра внутренних дел Арсена Авакова отборочная комиссия, в которую входят 6 независимых международных и украинских экспертов. Они изучат поданные кандидатами документы, результаты тестирования и итоги собеседования, после чего путем голосования выберут максимум 3 человек. Финальный список должен лечь на стол министра Авакова не позднее 15 февраля.

Хатия Деканоидзе, ранее возглавлявшая Национальную полицию Украины, поздней осенью объявила о своей отставке. Она пожаловалась, что в ее работу постоянно вмешивались политики, и при этом признала, что ей не хватило воли и полномочий.

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