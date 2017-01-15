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  • 15.01, 15:27

В посольстве РФ заявили о попытках Лондона подорвать президентство Трампа

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В посольстве РФ заявили о попытках Лондона подорвать президентство Трампа

В посольстве РФ заявили о попытках Лондона подорвать президентство Трампа

Появившаяся в британских СМИ информация о желании Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике нацелена на то, чтобы подорвать работу Трампа на посту президента США, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Источник в посольстве РФ: «Это ерунда, попытка британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего».

Ранее британская газета The Sunday Times написала, что избранный президент США хочет провести личную встречу с президентом России в столице Исландии, где 30 лет назад переговоры Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейган. Сообщалось, что встреча пройдет в ближайшие две недели после инаугурации Трампа в рамках его первого зарубежного визита в качестве президента. По данным издания, эти переговоры могут положить начало «работе над соглашением по ограничению ядерных вооружений».

В штабе Дональда Трампа опровергли эти сообщения, назвав их «стопроцентной ложью».

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