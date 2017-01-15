Муфтий Саудовской Аравии назвал кино и песни «моральным разложением»

Эстрадные выступления и просмотр фильмов в кинозалах раскритиковал верховный муфтий Саудовской Аравии. Шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх назвал эти виды досуга «аморальными».

Аш-Шейх в эфире телеканала Al Majid говорил о роли кинотеатров и концертных выступлений певцов. Муфтий заявил, что в песенных вечеринках и кинопоказах «нет ничего хорошего, они морально разлагают, формируют почву для смешения полов и наносят удар по ценностям»., верховный муфтий Саудовской Аравии: «Мы знаем, что песенные вечеринки и кинотеатры — это моральное разложение. В кино демонстрируют пошлые, аморальные, порнографические фильмы, которые привозят из-за рубежа, чтобы изменить нашу культуру».В Саудовской Аравии общество разделилось на два лагеря: одни поддерживают существующую в королевстве систему ценностей, другие считают, что пора отходить от ультраконсервативных религиозных взглядов, в том числе принципа сегрегации полов.