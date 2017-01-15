В Египте отвергли версию о взрыве iPhone на борту лайнера A320

Египтетские власти считают неправдоподобной версию крушения лайнера EgyptAir в Средиземном море
РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ, в Министерстве авиации Египта версию крушения лайнера из-за электронных гаджетов в кабине пилотов назвали попыткой французской стороны уйти от ответственности за трагедию.
из-за перегретого мобильного телефона или планшета.
Из сообщения Минавиации Египта: «Кажется, что это попытка отрицать подозрение о закладке взрывчатых веществ в самолет в аэропорту взлета Шарль-де-Голь во Франции. Цель таких заявлений — попытка уйти от ответственности за падение лайнера, особенно учитывая, что лайнер марки Airbus, страна его создания и аэропорт последнего взлета — Франция, следовательно, Франция будет нести ответственность за инцидент, и компенсации будут удвоены, согласно международному праву».
В Минавиации также пояснили, что «взрыв батареи мобильного телефона не способен привести к катастрофе самолета с такой легкостью, учитывая, что внутреннее оснащение самолета, включая кресла, ковровое покрытие, мебель, — производятся из негорючих материалов и не могут так быстро воспламениться. Кроме того, взрыв батареи не может привести к отверстию в корпусе самолета, о котором говорит следствие. Если бы это было так, то взрыв батареи мобильного мог бы привести и к обрушению жилого дома».
Ранее французские СМИ сообщили, что, по данным комиссии по расследованию катастроф, причиной крушения египетского лайнера А320 в Средиземном море мог стать перегревшийся iPhone пилота.
телах жертв катастрофы. По мнению следователей, это был тротил. Также выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.
Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия.
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