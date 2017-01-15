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  • 15.01, 15:27

Осужденная за репост воспитательница попала в карцер из-за укрытых одеялом ног

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Осужденная за репост воспитательница попала в карцер <nobr>из-за</nobr> укрытых одеялом ног

Осужденная за репост воспитательница попала в карцер из-за укрытых одеялом ног

Осужденная за репост воспитательница попала в карцер <nobr>из-за</nobr> укрытых одеялом ног
  • Фото: Женя Чудновец /youtube.com

    • За незначительное нарушение в карцер Шадринского СИЗО (Курганская область) попала воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная за репост в Интернете.

    О причинах наказания рассказал член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. По его словам, женщину отправили в карцер за то, что она укрыла ноги одеялом.

    Сергей Зыков, член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области: «Я встречался с Евгенией Чудновец. По ее словам, она сидела в камере и закрывала ноги одеялом, за это ей дали 10 суток карцера. Воспитательница посчитала наказание несправедливым, сказала об этом, за что получила еще 5 суток карцера. Она говорит, что тогда болела».

    Официальных комментариев представителей УФСИН по Курганской области пока не последовало. Как передает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.

    Евгения Чудновец осуждена по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и приговорена к реальному сроку с отбыванием наказания в колонии общего режима. Воспитательница поплатилась за сделанный в одной из соцсетей репост видеоролика, где демонстрировались издевательства над ребенком в детском лагере. В комментариях Евгения Чудновец призывала правоохранителей разобраться с этой ситуацией.

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