Осужденная за репост воспитательница попала в карцер из-за укрытых одеялом ног

За незначительное нарушение в карцер Шадринского СИЗО (Курганская область) попала воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная за репост в Интернете.
Сергей Зыков, член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области: «Я встречался с Евгенией Чудновец. По ее словам, она сидела в камере и закрывала ноги одеялом, за это ей дали 10 суток карцера. Воспитательница посчитала наказание несправедливым, сказала об этом, за что получила еще 5 суток карцера. Она говорит, что тогда болела».
Официальных комментариев представителей УФСИН по Курганской области пока не последовало. Как передает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.
Евгения Чудновец осуждена по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и приговорена к реальному сроку с отбыванием наказания в колонии общего режима. Воспитательница поплатилась за сделанный в одной из соцсетей репост видеоролика, где демонстрировались издевательства над ребенком в детском лагере. В комментариях Евгения Чудновец призывала правоохранителей разобраться с этой ситуацией.
Комментарии