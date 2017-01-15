Утонувший с детьми в Саратове водитель «мотособаки» был пьян

Следствие уточняет обстоятельства трагедии на Волге, произошедшей накануне в Саратове. Выяснилось, что владелец ушедшего под лед снегохода, катавший детей и женщину, находился в состоянии алкогольного опьянения.каталась на мотобуксировщике, или «мотособаке» — мини-снегоходе на гусеничном ходу с санями, в которых сидят и водитель, и пассажиры.
Идея устроить прогулку на снегоходе по Волге пришла владельцу транспортного средства, когда он отдыхал с компанией на даче. 51-летний мужчина употреблял алкоголь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.
В итоге в санях «мотособаки» оказались 6-летний сын водителя и гости — 40-летняя подруга и 6-летний внук приятелей мужчины.
Екатерина Пирская, старший помощник руководителя СК РФ по Саратовской области: «Из органов полиции в органы СК РФ поступили материалы проверки по факту гибели людей вблизи острова Зелёный. По предварительным данным, во время катания 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил падение мотобуксировщика под воду».
Глава областной службы спасения Юрий Юрин сегодня уточнил, что спасенная женщина госпитализирована с переохлаждением и психологическим шоком. Сейчас она все еще находится в тяжелом состоянии, но врачи дают положительный прогноз, сказал представитель МЧС.
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