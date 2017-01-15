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  • 15.01, 13:56

Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

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Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards
  • Фото Associated Press © 2017, Stephen Chernin, Chris Pizzello

    • Скончавшиеся в 2016 году музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017.

    Как сообщается на сайте премии, Дэвид Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов-мужчин, а Леонард Коэн находится в числе претендентов на звание «Международный сольный исполнитель».

    Голосование за претендентов в номинациях Brit Awards закончится через пять дней.

    Напомним, британский исполнитель Дэвид Боуи ушел из жизни 11 января 2016 года. Певец умер от рака. А в начале ноября скончался 82-летний канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн.

    Премия Brit Awards основана Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году как британский аналог американской Grammy. Лауреатами премии в свое время были группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

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