Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Скончавшиеся в 2016 году музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017.
сайте премии, Дэвид Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов-мужчин, а Леонард Коэн находится в числе претендентов на звание «Международный сольный исполнитель».
Голосование за претендентов в номинациях Brit Awards закончится через пять дней.
Дэвид Боуи ушел из жизни 11 января 2016 года. Певец умер от рака. А в начале ноября скончался 82-летний канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн.
Комментарии