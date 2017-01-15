Следователи выясняют обстоятельства смерти солиста Мариинского театра

Оперный певец Эдуард Цанга скончался накануне в общежитии Мариинского театра в
обстоятельства смерти оперного певца.
Санкт-Петербурге.
Эдуард Цанга скоропостижно скончался у себя дома во время оказания ему экстренной медицинской помощи. В пятницу сотрудник Мариинского театра обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие, но от госпитализации отказался. На следующий день, в субботу, Цанги стало хуже, он вызвал «скорую помощь». Врачи пытались реанимировать больного, но во время медицинских манипуляций мужчина скончался, сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу.
Артисту театра было 37 лет. Он приехал из Сыктывкара, в Петербурге проживал в общежитии Мариинского театра.
СК России по Санкт-Петербургу: «Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти солиста оперной труппы Мариинского театра 1979 года рождения в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов».
Эдуард Цанга с 2008 года входил в состав оперной труппы Мариинского театра. Вместе с другими артистами Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи и Германии. Исполнил партию Леандра в новой постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.
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