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  • 15.01, 12:25

В Брюсселе задержали троих подозреваемых в терроризме

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В Брюсселе задержали троих подозреваемых в терроризме

В Брюсселе задержали троих подозреваемых в терроризме

Полиция Бельгии задержала троих человек в брюссельской коммуне Моленбек. Все задержанные подозреваются в терроризме.

Задержания прошли во время обысков в коммуне Моленбек в рамках антитеррористического расследования. Как сообщает французская газета  Le Figaro, о задержаниях в субботу заявила местная прокуратура. По информации ведомства, в коммуне прошла крупная полицейская операция.

О подробностях операции и личностях задержанных пока не сообщается.

В брюссельской коммуне Моленбек проживает большое количество иммигрантов мусульманского вероисповедания. Свою печальную известность комунна получила после терактов в Париже и Брюсселе, исполнители или участники которых были связаны с этим районом.

Напомним, теракт в Париже произошел вечером 13 ноября 2015 года. Тогда три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в самом городе и его пригороде Сен-Дени. Жертвами атаки стали 130 человек, более 350 были ранены. Теракт в Брюсселе осуществили два смертника, подорвавшие себя 22 марта 2016 года в городском аэропорту. В результате погибли 14 человек, еще около 100 были ранены.

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