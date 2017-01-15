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  • 15.01, 12:25

Боксер ударил судью во время чемпионского боя в Нью-Йорке

2 комментария
Боксер ударил судью во время чемпионского боя в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

Боксер ударил судью во время чемпионского боя в Нью-Йорке

Боксер ударил судью во время чемпионского боя в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото Reuters © 2017

    • Шведский боксер Баду Джек случайно ударил судью во время поединка с британцем Джеймсом Дигейлом.

    Инцидент произошел во время боя за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Рефери пытался развести боксеров после завершения раунда, когда Джек нанес удар левой, который пришелся не в соперника, а в судью. Получивший удар в подбородок рефери начал падать, однако шведский боксер подхватил его и попросил прощения.

    Отметим, что сам поединок в итоге завершился ничьей. Баду Джек и Джеймс Дигейл сохранили свои чемпионские пояса.

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