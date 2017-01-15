Боксер ударил судью во время чемпионского боя в Нью-Йорке

Шведский боксер Баду Джек случайно ударил судью во время поединка с британцем Джеймсом Дигейлом.

1834 бокс

единоборства

США

Инцидент произошел во время боя за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Рефери пытался развести боксеров после завершения раунда, когда Джек нанес удар левой, который пришелся не в соперника, а в судью. Получивший удар в подбородок рефери начал падать, однако шведский боксер подхватил его и попросил прощения.Отметим, что сам поединок в итоге завершился ничьей. Баду Джек и Джеймс Дигейл сохранили свои чемпионские пояса.