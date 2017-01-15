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  • 15.01, 10:54

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Москве

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Синоптики продлили штормовое предупреждение в Москве

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Москве

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что снежный шторм в регионе продлится приблизительно до 16:00. В Москве и Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и метель.

В Гидрометцентре сообщили, что погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона. В регионе теплее, чем обычно: средняя суточная температура превышает норму почти на 8 градусов.

Сейчас в городе минус 2 градуса, но уже ночью температура начнет падать, передает ТАСС.

Непогода стала причиной задержки и отмены десятков рейсов в столичных авиаузлах. В Домодедово вылетающий в Самару самолет столкнулся на рулежной дорожке с погрузчиком.

Непогода в столичном регионе началась еще в конце рабочей недели. Коммунальщики вышли на борьбу со снежной стихией в пятницу, в городе наблюдались серьезные заторы на дорогах, случилось много аварий. Сегодня спасатели МЧС просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходов — помнить о том, что в такую погоду возможны случаи повреждения линий электропередачи, обрушение деревьев и рекламных конструкций.

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