Синоптики продлили штормовое предупреждение в Москве

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что снежный шторм в регионе продлится приблизительно до 16:00. В Москве и Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и метель.
Сейчас в городе минус 2 градуса, но уже ночью температура начнет падать, передает ТАСС.
Непогода стала причиной задержки и отмены десятков рейсов в столичных авиаузлах. В Домодедово вылетающий в Самару самолет столкнулся на рулежной дорожке с погрузчиком.
серьезные заторы на дорогах, случилось много аварий. Сегодня спасатели МЧС просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходов — помнить о том, что в такую погоду возможны случаи повреждения линий электропередачи, обрушение деревьев и рекламных конструкций.
Комментарии