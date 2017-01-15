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  • 15.01, 10:54

В Домодедово самолет с пассажирами столкнулся с погрузчиком

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В Домодедово самолет с пассажирами столкнулся с погрузчиком

В Домодедово самолет с пассажирами столкнулся с погрузчиком

Авария произошла на рулежной дорожке: повреждения получил самолет Ан-148, который готовился к вылету в Саратов.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, в момент столкновения с погрузчиком на борту самолета находились пассажиры. Никто не пострадал.

Источник: «Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено».

В экстренных службах добавили, что ЧП произошло из-за нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке. В результате у Ан-148 оказался поврежден предкрылок.

Официально информация о происшествии в Домодедово пока не подтверждена.

Сегодня в Москве действует экстренное предупреждение: в регионе сильная метель и шквалистый ветер. В связи со сложными метеоусловиями в столичных аэропортах отменяются и задерживаются десятки рейсов.

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