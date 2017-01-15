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  • 15.01, 10:53

В Тюмени эвакуировали жителей дома из-за угрозы обрушения крыши

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В Тюмени эвакуировали жителей дома из-за угрозы обрушения крыши

В Тюмени эвакуировали жителей дома <nobr>из-за</nobr> угрозы обрушения крыши

Кровля многоквартирного одноэтажного дома в Тюмени просела под тяжестью снега.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу тюменского областного управления МЧС, проседание кровли одноэтажного шестиквартирного деревянного дома на улице Большевиков в Тюмени произошло вследствие ветхости конструкции и большого количества снежного покрова.

Из сообщения пресс-службы МЧС по региону: «На место выехали сотрудники МЧС, эвакуировали 13 жителей данного дома. Пострадавших нет».

В МЧС также рассказали, что все жители дома решили временно разместиться у родственников и знакомых. Тем не менее рядом с аварийным домом развернут пункт обогрева, готовый принять людей. На месте происшествия дежурят около 20 сотрудников МЧС.

Дальнейшую судьбу дома будет решать комиссия, которая в ближайшее время проведет осмотр здания.

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