В Тюмени эвакуировали жителей дома из-за угрозы обрушения крыши

Кровля многоквартирного одноэтажного дома в Тюмени просела под тяжестью снега.
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Из сообщения пресс-службы МЧС по региону: «На место выехали сотрудники МЧС, эвакуировали 13 жителей данного дома. Пострадавших нет».
В МЧС также рассказали, что все жители дома решили временно разместиться у родственников и знакомых. Тем не менее рядом с аварийным домом развернут пункт обогрева, готовый принять людей. На месте происшествия дежурят около 20 сотрудников МЧС.
Дальнейшую судьбу дома будет решать комиссия, которая в ближайшее время проведет осмотр здания.
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