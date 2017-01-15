Десятки тысяч дворников брошены на уборку снега в Москве

Ночной снегопад добавил работы столичным коммунальщикам. На улицы Москвы с раннего утра вышли более 10 тысяч единиц уборочной техники.возможна метель. Начавшийся еще ночью снегопад закончится только к завтрашнему утру. Как ожидается, в столице выпадет от 3 до 8 сантиметров снега.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Специализированная техника в 9:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами».
Особое внимание коммунальные службы уделяют расчистке пешеходных зон, территориям вокруг остановок общественного транспорта, станций метро и железнодорожных платформ, а также подходы к социальным объектам. На уборку улиц Москвы вышли более 10 тысяч единиц специализированной техники и порядка 38 тысяч дворников, передает «Интерфакс».
Пётр Бирюков: «В Москве в непрерывном режиме организованы работы по вывозу снега на снегосплавные пункты, а также по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи».
Мэрия призывает автомобилистов соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать движению колонн снегоуборочной техники, а пешеходов просит быть осторожными на тротуарах и пешеходных зонах. Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона. Средняя суточная температура почти на 8 градусов выше нормы, но уже ночью начнется похолодание.
Комментарии