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  • 15.01, 10:53

Впавшего в кому в Таиланде российского кинорежиссера везут в Москву

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Впавшего в кому в Таиланде российского кинорежиссера везут в Москву

Впавшего в кому в Таиланде российского кинорежиссера везут в Москву

Российские медики-реаниматоры из Центра медицины катастроф эвакуировали из Таиланда в Москву кинорежиссера-документалиста Фёдора Кудряшова, впавшего в кому после несчастного случая во время купания в море на таиландском курорте Паттайя.

Тяжелобольного режиссера отправили из международного аэропорта Суваннапхум в Москву регулярным рейсом. Он будет лететь в специальном модуле.

Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке: «Самолет „Аэрофлота“, на борту которого в специальном модуле для перевозки тяжелобольных находится Фёдор Кудряшов, вылетел из Бангкока в 13:00 по местному времени (09:00 мск)».

Состояние пациента уже долгое время остается стабильно тяжелым, без изменений, это и позволило организовать перевозку больного в Россию самолетом.

33-летний Фёдор Кудряшов, отдыхавший в Паттайе с семьей, во время снорклинга 21 декабря попал под гидроцикл, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Режиссеру сделали две операции, в том числе одну, связанную с трепанацией черепа. Трагедия произошла на глазах у супруги режиссера и его сына. Известно, что скутером управляли россияне, прилетевшие в отпуск из Самары.

Возвращения на родину режиссера ждут в московском Театре наций — коллеги говорили, что готовы помогать пострадавшему сослуживцу. Фёдор Кудряшов снял 17 картин, в том числе и для НТВ. В его послужном списке — документальное кино и телевизионные фильмы.

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