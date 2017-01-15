Впавшего в кому в Таиланде российского кинорежиссера везут в Москву

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медики-реаниматоры из Центра медицины катастроф эвакуировали из Таиланда в Москву кинорежиссера-документалиста Фёдора Кудряшова, впавшего в кому после несчастного случая во время купания в море на таиландском курорте Паттайя.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке: «Самолет „Аэрофлота“, на борту которого в специальном модуле для перевозки тяжелобольных находится Фёдор Кудряшов, вылетел из Бангкока в 13:00 по местному времени (09:00 мск)».
Состояние пациента уже долгое время остается стабильно тяжелым, без изменений, это и позволило организовать перевозку больного в Россию самолетом.
Возвращения на родину режиссера ждут в московском Театре наций — коллеги говорили, что готовы помогать пострадавшему сослуживцу. Фёдор Кудряшов снял 17 картин, в том числе и для НТВ. В его послужном списке — документальное кино и телевизионные фильмы.
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