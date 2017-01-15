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  • 15.01, 09:23

СМИ узнали о готовящихся в Китае отставках генералов

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СМИ узнали о готовящихся в Китае отставках генералов

СМИ узнали о готовящихся в Китае отставках генералов

В прессе появилась информация о грядущих кадровых изменениях в рядах Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Сообщается, что десятки высокопоставленных военных могут покинуть свои рабочие места.

Как передает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, должностей могут лишиться почти 50 высокопоставленных военных чинов Народно-освободительной армии КНР (НОАК), включая 18 генералов. По данным издания, они отправятся в отставку до XIX съезда Компартии КНР, который состоится осенью в Пекине.

Сообщается, что грядущие изменения в руководстве китайской армии вызваны желанием властей продвигать по службе новое поколение офицеров, поэтому ветераны должны уступить дорогу молодым кадрам, которые будут управлять армией. Газета отмечает, что многие высокопоставленные военные, которые могут покинуть свой пост, скоро достигнут пенсионного возраста.

Готовящиеся изменения прокомментировал военный эксперт из Гонконга Лян Голян. По его словам, перестановки в НОАК станут результатом проводимой председателем КНР Си Цзиньпиноом работы по сокращению численности армии и повышению ее профессионализма и эффективности.

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