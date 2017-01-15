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  • 15.01, 09:23

Жители приморского поселка замерзают из-за аварии в котельной

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Жители приморского поселка замерзают из-за аварии в котельной

Жители приморского поселка замерзают <nobr>из-за</nobr> аварии в котельной

Власти Приморья обещают, что теплоснабжение жилых домов и социальных объектов замерзающего поселка Сибирцево будет восстановлено в течение дня.

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района, где проживает более 8 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Как сообщили представители региональных властей, аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. На место происшествия прибыл заместитель губернатора Приморья, чтобы контролировать ход восстановительных работ.

Евгений Вишняков, вице-губернатор Приморского края: «Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование. Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования. Сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта».

Как сообщается на сайте администрации Приморского края, восстановить подачу тепла в здание школы, детских садов и жилые дома планируется сегодня до конца дня.

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