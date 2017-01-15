Жители приморского поселка замерзают из-за аварии в котельной

Власти Приморья обещают, что теплоснабжение жилых домов и социальных объектов замерзающего поселка Сибирцево будет восстановлено в течение дня.РИА Новости.
Как сообщили представители региональных властей, аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. На место происшествия прибыл заместитель губернатора Приморья, чтобы контролировать ход восстановительных работ.
Евгений Вишняков, вице-губернатор Приморского края: «Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование. Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования. Сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта».
Как сообщается на сайте администрации Приморского края, восстановить подачу тепла в здание школы, детских садов и жилые дома планируется сегодня до конца дня.
Комментарии