На Москву обрушится снегопад с метелью

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в российской столице. В городе ожидается мокрый снег с метелью, на дорогах будет скользко.
МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды, возможных неполадках на линиях электропередачи, падениях деревьев и повреждениях широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В условиях плохой видимости не исключены заторы на дорогах, также возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.
В ночь на понедельник синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег лишь местами, но на дорогах по-прежнему будет скользко. В столице ожидается 5–7 градусов ниже нуля, по области — 5–10 градусов мороза. Такая же температура сохранится и в первый рабочий день следующей недели.
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