На Москву обрушится снегопад с метелью

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в российской столице. В городе ожидается мокрый снег с метелью, на дорогах будет скользко.

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Сегодня в Москве будет облачная погода, пойдет снег, местами мокрый. Столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды, возможных неполадках на линиях электропередачи, падениях деревьев и повреждениях широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В условиях плохой видимости не исключены заторы на дорогах, также возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.В ночь на понедельник синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег лишь местами, но на дорогах по-прежнему будет скользко. В столице ожидается 5–7 градусов ниже нуля, по области — 5–10 градусов мороза. Такая же температура сохранится и в первый рабочий день следующей недели.