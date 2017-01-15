Страдающему пороком сердца трехлетнему Вите нужны деньги на срочную операцию

У мальчика Вити из Саратовской области появился шанс на спасение. Трехлетнему ребенку, страдающему сложным пороком сердца, могут помочь в Голландии, но на операцию требуется сумма, которой у родителей нет.

Мама пытается успокоить разыгравшегося 3-летнего сына Витю, потому что беготня для него смертельно опасна. У ребенка, пробежавшего два круга по комнате, синеет кожа. В детский сад мальчик не ходит, резвиться с ребятишками врачи запрещают. Во время прогулки ему приходится покорно сидеть на санках, на третий этаж мама заносит его на руках., мама Вити: «Во дворе летом вообще катастрофа. Там дети начинают водить хороводы, а он сидит, словно старичок».Больше всего Витя любит машинки, особенно с электродвигателями, но его собственный внутренний моторчик работает со сбоями. Всему виной сложнейший врожденный порок сердца, из-за которого он мог вообще не родиться.: «Порок очень сложный, мне сразу сказали. Даже настаивали на том, чтобы я не рожала, но мы решили победить всех».У мальчика перепутаны сосуды, отходящие от правого и левого предсердия, правый желудочек практически не функционирует. Мама считает, что ее сына спасла цепь чудесных совпадений. Сначала удачные роды под наблюдением детских кардиологов, затем сын смог дожить до операции, а потом шунт, который ему поставили, пережил все сроки.: «Даже кардиологи удивляются: обычно хватает на год, а тут 2,5 года мы с ним ходим».Все эти чудеса врачи объясняют просто: минус на минус в детском организме дают плюс.: «Очень много дефектов, они друг друга компенсируют. Это дает ему возможность набирать вес».Как передает, дальше начинается замкнутый круг: выживать с сердцем, работающим лишь наполовину, с годами все сложнее, но и оперировать смертельно опасно. Если убрать хирургическим путем одну проблему, другая может убить детский организм.Провести комплексную коррекцию согласились голландские кардиохирурги, у которых, в отличие от российских, есть практика подобных операций, но оплатить счет в 54 тысячи евро семье из маленького Балашова не под силу. Благотворители объявили срочный сбор денег. Операция назначена на февраль. Родители надеются, что после нее Витя сможет бегать, как другие дети, а не жить с постоянным риском сердечного приступа.