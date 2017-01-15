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  • 15.01, 06:21

Самая маленькая в мире японская ракета-носитель упала в море вместе со спутником

4 комментария

Самая маленькая в мире японская ракета-носитель упала в море вместе со спутником

Самая маленькая в мире японская <nobr>ракета-носитель</nobr> упала в море вместе со спутником

В японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) опровергли собственную информацию о том, что запуск самой компактной ракеты в мире прошел благополучно. Выяснилось, что ракета-носитель SS-520–4 упала в Японское море.

Как пишут японские СМИ,
запуск самой миниатюрной в мире ракеты-носителя SS-520 со спутником TRICOM1 прошел неудачно. Ранее в японском агентстве аэрокосмических исследований сообщили, что спутник «успешно выведен на околоземную орбиту на высоте 200 километров».

Однако позже специалисты JAXA проанализировали дополнительные данные телеметрии и пришли к выводу, что во второй ступени ракеты не произошло воспламенение топлива, в результате чего ракета упала в Японское море.

Причины неудачного запуска специалисты JAXA пообещали разъяснить на пресс-конференции, которая состоится в ближайшее время.

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