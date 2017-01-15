Британский принц Уильям решил бросить авиацию

Принц Уильям оставит работу пилота вертолета скорой помощи и полностью посвятит себя делам королевской семьи.The Sunday Times, это решение было принято после длительных обсуждений в королевской семье. Предполагается, что с будущего лета принц Уильям полностью посвятит себя делам монаршей семьи.
Издание со ссылкой на свои источники цитирует слова принца Уильяма, заявляющего, что «он знал, что этот день когда-нибудь наступит».
По сведениям издания, с осени постоянной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт станет Кенсингтонский дворец на западе Лондона. Предполагается, что именно в этом районе британской столицы юный принц Джордж пойдет в школу в первый класс, а его младшая сестра принцесса Шарлотта начнет посещать детский сад.
Принц Уильям оставил военную службу в 2013 году и с тех пор работал пилотом вертолета скорой помощи в Восточной Англии. В качестве пилота военного вертолета он принимал участие в 150 поисковых и спасательных операциях, напоминает РИА Новости.
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