У берегов Ливии затонуло судно, перевозившее свыше 100 беженцев

Международные силы спасателей и береговой охраны ведут поисковую операцию в 30 милях от побережья Ливии, где затонуло судно, перевозившее в Европу более 100 мигрантов.ANSA, в ходе поисково-спасательной операции, в которой участвуют корабли европейского агентства Frontex и вертолет, четверых человек удалось обнаружить живыми. В их числе беременная женщина. Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в итальянские больницы с сильным переохлаждением.
Также из воды достали тела восьмерых погибших. Уже известно, что на судне, которое перевернулось и затонуло примерно в 30 милях от побережья Ливии, находились не менее 107 человек.
По информации Международной организации по миграции, с начала 2016 года по Средиземному морю в Европу нелегально прибыли почти 350 тысяч человек. Более 4,6 тысячи человек погибли в море при попытках добраться до Европы.
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