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  • 15.01, 04:50
Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель со спутником. Япония, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель со спутником

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Япония запустила самую маленькую в мире <nobr>ракету-носитель</nobr> со спутником

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель со спутником

Япония запустила самую маленькую в мире <nobr>ракету-носитель</nobr> со спутником

    Коммуникационный спутник TRICOM1 благополучно выведен на орбиту Земли с помощью самой компактной в мире японской ракеты-носителя SS-520–4.

    Как сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), запуск ракеты-носителя SS-520 состоялся с космодрома Утиноура. Ракета-носитель самого компактного в мире класса вывела на орбиту на высоте 200 км коммуникационный спутник TRICOM1 весом 3 килограмма.

    Высота ракеты-носителя SS-520 составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, а вес — 2,6 тонны.

    Изначально запуск был запланирован на 11 января, но тогда он был отложен из-за шквалистого ветра в районе космодрома.

    Расходы на разработку и запуск SS-520–4 составили около 3,47 миллиона долларов, а при запуске традиционно используемых JAXA типа Н2А расходы на запуск составляют более 100 миллионов долларов. В настоящее время в Японии ведется разработка более эффективной ракеты H3, которая, как планируется, полностью заменит Н2А к 2023 году.

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