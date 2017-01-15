Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель со спутником

Коммуникационный спутник TRICOM1 благополучно выведен на орбиту Земли с помощью самой компактной в мире японской ракеты-носителя SS- 520–4 .

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Как сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), запуск ракеты-носителя SS-520 состоялся с космодрома Утиноура. Ракета-носитель самого компактного в мире класса вывела на орбиту на высоте 200 км коммуникационный спутник TRICOM1 весом 3 килограмма.Высота ракеты-носителя SS-520 составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, а вес — 2,6 тонны.Изначально запуск был запланирован на 11 января, но тогда он был отложен из-за шквалистого ветра в районе космодрома.Расходы на разработку и запуск SS-520–4 составили около 3,47 миллиона долларов, а при запуске традиционно используемых JAXA типа Н2А расходы на запуск составляют более 100 миллионов долларов. В настоящее время в Японии ведется разработка более эффективной ракеты H3, которая, как планируется, полностью заменит Н2А к 2023 году.