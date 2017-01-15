Кадыров сообщил о задержании связанного с ИГ террориста

По словам главы Чечни Размана Кадырова, особо опасного террориста, сбежавшего при проведении спецоперации в селе Гелдаган, задержали, невзирая на ожесточенное сопротивление.
По словам Кадырова, Дацаев принадлежал к бандгруппе, имевшей тесные связи с террористической организацией «Исламское государство». Как пишет РИА, Кадыров сообщил, что Дацаев уже дает показания, называет фамилии, и источники приобретения оружия. Он также признался в убийстве старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева осенью 2016 года.
Рамзан Кадыров: «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников».
Напомним, во время спецоперации в Чечне по ликвидации бандгруппы, связанной с террористами ИГИЛ, погибли двое военнослужащих. Операция прошла в двух районах республики. Тогда четверых боевиков уничтожили, одному удалось сбежать.
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