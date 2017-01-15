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  • 15.01, 01:48

В ДТП на трассе Ростовской области пострадали взрослый и трое несовершеннолетних

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В ДТП на трассе Ростовской области пострадали взрослый и трое несовершеннолетних

В ДТП на трассе Ростовской области пострадали взрослый и трое несовершеннолетних

В результате столкновения двух автомобилей на трассе М-4 в Ростовской области госпитализированы 4 человека.

Как передает ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МВД Ростовской области, авария произошла на 1047 километре трассы «Дон».

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону: «По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ZAZ Chance при совершении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ZAZ Chance».

В результате автоаварии были госпитализированы взрослый человек, двое подростков 17 и 14 лет, а также ребенок 11 лет.

В настоящее время на месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

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