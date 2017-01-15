В ДТП на трассе Ростовской области пострадали взрослый и трое несовершеннолетних

В результате столкновения двух автомобилей на трассе
ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МВД Ростовской области, авария произошла на 1047 километре трассы «Дон».
М-4 в Ростовской области госпитализированы 4 человека.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону: «По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ZAZ Chance при совершении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ZAZ Chance».
В результате автоаварии были госпитализированы взрослый человек, двое подростков 17 и 14 лет, а также ребенок 11 лет.
В настоящее время на месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства ДТП.
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