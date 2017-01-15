При взрыве в центре Багдада погибли не менее 6 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля в одном из центральных районов Багдада пострадали не менее 12 человек, погибли не менее шести. Данные уточняются.Sky News Arabia, взрыв произошел в центре Багдада на улице Эн-Нидаль в районе Эль-Каррада. В настоящее время известно, что погибли не менее шести человек, пострадали 12.
Данные о числе пострадавших могут измениться. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб.
В этом же районе в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля и второго взрыва возле религиозного центра погибли около 300 человек. Тот теракт стал самой кровавой за год акцией боевиков «Исламского государства» в Багдаде.
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