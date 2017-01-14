Террористы убили ведущего переговоры под Дамаском сирийского генерала

Террористы застрелили координатора переговоров со стороны руководства Сирии в долине Барада.Аль-Маядин», бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, координирующий процесс локального примирения в долине Вади-Барада под Дамаском, был застрелен снайпером. Известно, что убийство произошло в тот момент, когда генерал покидал водный источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды под Дамаском.
Источник был освобожден от террористов сирийской армией в пятницу. Благодаря этому, в ближайшее время будет восстановлена работа водонапорной станции, которая подает воду жителям Дамаска. Водоснабжение было ограничено с 24 декабря, после диверсии террористов.
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