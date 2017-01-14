SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9

С базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния стартовала тяжелая
ракета-носитель Falcon 9.
Через несколько минут после старта первая ступень ракеты успешно приземлилась плавучую платформу в Тихом океане. Посадить первую ступень на плавучую платформу SpaceX удалось уже в пятый раз.
Надо сказать, что пуск Falcon 9 со спутниками был запланирован на декабрь 2016 года, однако позднее старт перенесли на январь.
аварии на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. В сентябре прошлого года Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвался во время заправки. Глава SpaceX Илон Маск тогда назвал взрыв самой крупной неудачей за 14-летнюю историю компании.
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