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  • 14.01, 22:46
SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9. запуски ракет, космонавтика, ракеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9

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SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9

SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9

SpaceX впервые после катастрофы успешно запустила ракету Falcon 9
  • Фото: @SpaceX /twitter.com

    • С базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9.

    Ракета компании SpaceX отправилась на орбиту с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Пуск прошел удачно.

    Через несколько минут после старта первая ступень ракеты успешно приземлилась плавучую платформу в Тихом океане. Посадить первую ступень на плавучую платформу SpaceX удалось уже в пятый раз.

    Надо сказать, что пуск Falcon 9 со спутниками был запланирован на декабрь 2016 года, однако позднее старт перенесли на январь.

    Сегодняшний пуск Falcon 9 стал первым после аварии на площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. В сентябре прошлого года Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвался во время заправки. Глава SpaceX Илон Маск тогда назвал взрыв самой крупной неудачей за 14-летнюю историю компании.


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