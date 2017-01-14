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  • 14.01, 21:15

В Европе собираются предоставить роботам статус «электронных лиц»

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В Европе собираются предоставить роботам статус «электронных лиц»

В Европе собираются предоставить роботам статус «электронных лиц»

В Европейском парламенте рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса «электронных лиц».

Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение Европарламента, на роботов также могут возложить ответственность за совершаемые ими действия. Автором законопроекта стал представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер. По информации издания Independent, он считает, что с развитием различных форм искусственного интеллекта в мире происходит «технологическая революция» и роботов становится все сложнее воспринимать только как «орудия в руках других субъектов».

Из текста документа: «Обычные нормы ответственности становятся неэффективными, и появляется необходимость создать новые нормы, которые в первую очередь определят, как аппараты могут быть привлечены к ответственности — полной или частичной — за свои действия или бездействие».

Сообщается, что комитет по юридическим вопросам Европарламента уже одобрил законопроект. В полном составе депутаты рассмотрят его в феврале.

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