В Европе собираются предоставить роботам статус «электронных лиц»

В Европейском парламенте рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса «электронных лиц».Independent, он считает, что с развитием различных форм искусственного интеллекта в мире происходит «технологическая революция» и роботов становится все сложнее воспринимать только как «орудия в руках других субъектов».
Из текста документа: «Обычные нормы ответственности становятся неэффективными, и появляется необходимость создать новые нормы, которые в первую очередь определят, как аппараты могут быть привлечены к ответственности — полной или частичной — за свои действия или бездействие».
Сообщается, что комитет по юридическим вопросам Европарламента уже одобрил законопроект. В полном составе депутаты рассмотрят его в феврале.
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