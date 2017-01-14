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  • 14.01, 21:15

В Петербурге умер 37-летний солист Мариинского театра

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В Петербурге умер <nobr>37-летний</nobr> солист Мариинского театра

В Петербурге умер 37-летний солист Мариинского театра

В Петербурге умер <nobr>37-летний</nobr> солист Мариинского театра
  • Фото: mariinsky.ru

    • Солист оперной труппы Марийнского театра Эдуард Цанга скончался на 38-м году жизни.

    О смерти артиста на своей странице ВКонтакте сообщил его друг Владимир Кузьмин.

    Владимир Кузьмин: «Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга… Очень трудно говорить, дышать, думать.. Ему было всего 37 лет… Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый веселый, самый-самый-самый в Мариинском театре».

    Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре. Музыкальное образование получил в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. С 2008 года артист выступал в составе оперной труппы Мариинского театра. Поклонникам оперы он запомнился партиями князя Владимира Галицкого («Князь Игорь»), Руслана («Руслан и Людмила»), царя Салтана («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро») и другими.

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