В Петербурге умер 37-летний солист Мариинского театра

Солист оперной труппы Марийнского театра Эдуард Цанга скончался на
ВКонтакте сообщил его друг Владимир Кузьмин.
38-м году жизни.
Владимир Кузьмин: «Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга… Очень трудно говорить, дышать, думать.. Ему было всего 37 лет… Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый веселый, самый-самый-самый в Мариинском театре».
Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре. Музыкальное образование получил в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. С 2008 года артист выступал в составе оперной труппы Мариинского театра. Поклонникам оперы он запомнился партиями князя Владимира Галицкого («Князь Игорь»), Руслана («Руслан и Людмила»), царя Салтана («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро») и другими.
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