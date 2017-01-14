Спадающие тапки помешали калининградцу поставить мировой рекорд

Житель города Зеленоградска (Калининградская область) Олег Резанов не смог побить рекорд в зимнем плавании.
Однако шторм помешал Резанову плыть, а при беге тапки постоянно спадали со спортсмена.
Олег Резанов: «Хотя я и тренировался в этой же обуви, в которой бежал сегодня, но без погружения в воду. До этого тапки не спадали, а сегодня пробежал только два километра, но через каждые 20 метров терял тапки».
Впрочем, как отмечает РИА Новости, неудача не сломила атлета. Он собирается продолжать тренировки, чтобы установить достижение.
Олег Резанов является чемпионом мира в зимнем плавании. Свой первый рекорд он установил в день открытия Олимпиады в Сочи — тогда спортсмен проплыв в море 125,2 метра на спине при температуре воды около 0 градусов.
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