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  • 14.01, 21:15

Спадающие тапки помешали калининградцу поставить мировой рекорд

1 комментарий
Спадающие тапки помешали калининградцу поставить мировой рекорд

Спадающие тапки помешали калининградцу поставить мировой рекорд

Спадающие тапки помешали калининградцу поставить мировой рекорд
  • Фото: Vitaliy Nevar /facebook.com

    • Житель города Зеленоградска (Калининградская область) Олег Резанов не смог побить рекорд в зимнем плавании.

    Спортсмен после 12 минут 52 секунд нахождения в ледяном Балтийском море должен был пробежать 12 километров 520 метров за 75 минут. По словам спортсмена, идея рекорда состояла в том, чтобы после выхода из холодной воды продолжить дистанцию в открытой обуви. Ранее этого еще никто не рисковал делать.

    Однако шторм помешал Резанову плыть, а при беге тапки постоянно спадали со спортсмена.

    Олег Резанов: «Хотя я и тренировался в этой же обуви, в которой бежал сегодня, но без погружения в воду. До этого тапки не спадали, а сегодня пробежал только два километра, но через каждые 20 метров терял тапки».

    Впрочем, как отмечает РИА Новости, неудача не сломила атлета. Он собирается продолжать тренировки, чтобы установить достижение.

    Олег Резанов является чемпионом мира в зимнем плавании. Свой первый рекорд он установил в день открытия Олимпиады в Сочи — тогда спортсмен проплыв в море 125,2 метра на спине при температуре воды около 0 градусов.

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