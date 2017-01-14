Турция построила 330-километровую «антиигиловскую» стену

В турецком генштабе сообщили, что завершили возведение модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком в рамках мер по обеспечению безопасности.Anadolu.
Как сообщили в турецком генштабе, благодаря предпринятым мерам безопасности за последний год предотвращено около 60 тысяч попыток незаконного пересечения границы, причем большинство нарушений пришлось на границу Турции с Сирией. Военные задержали почти 500 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей — сирийцы.
Турецкие силовики сообщают, что число боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) после возведения стены снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом.
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