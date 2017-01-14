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  • 14.01, 21:15

Турция построила 330-километровую «антиигиловскую» стену

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Турция построила <nobr>330-километровую</nobr> «антиигиловскую» стену

Турция построила 330-километровую «антиигиловскую» стену

Турция построила <nobr>330-километровую</nobr> «антиигиловскую» стену
  • Фото: Balamir Han /facebook.com

    • В турецком генштабе сообщили, что завершили возведение модульной бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком в рамках мер по обеспечению безопасности.

    Бетонная пограничная стена тянется вдоль границ соседних государств на протяжении 330 километров. Далее еще на 191-километровом отрезке Турция протянула ограду из колючей проволоки, сообщает агентство Anadolu.

    Как сообщили в турецком генштабе, благодаря предпринятым мерам безопасности за последний год предотвращено около 60 тысяч попыток незаконного пересечения границы, причем большинство нарушений пришлось на границу Турции с Сирией. Военные задержали почти 500 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей — сирийцы.

    Турецкие силовики сообщают, что число боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) после возведения стены снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом.

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