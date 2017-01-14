Двухэтажный автобус перевернулся в Гонконге, есть жертвы

Двухэтажный автобус перевернулся в специальном административном районе КНР Гонконг, погиб один человек, еще 16 пострадали.South China Morning Post, со ссылкой на полицию, инцидент произошел на полуострове Коулун, район Кван Тонг этим вечером. По данным полиции, автобус врезался в бетонное ограждение на дороге, после чего завалился на бок.
Часть пассажиров довольно быстро покинула смятый автобус, часть людей оказались зажаты среди обломков. Пострадавшие делились впечатлениями с журналистами.
Пострадавший: «Внезапно автобус закачался и… Бум! Бум! Он перевернулся на бок. Был хаос, кровь повсюду!»
Сейчас полиция выясняет причину ДТП. Чтобы убрать автобус с дороги, пригнали автокран.
Комментарии