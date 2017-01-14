В Москве прокомментировали заявления Анкары об участии США в переговорах по Сирии в Астане

Переговоры о формате встречи по Сирии в Астане еще не завершены и пока нельзя делать заявления о составе ее участников, заявил журналистам в субботу источник в Москве.
Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане.
договорились главы России и Турции. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу.
По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Ожидается, что переговоры в Астане пройдут 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.
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