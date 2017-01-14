В Крыму появилась новая «триумфальная» защита

Сегодня Крым получил еще одну степень защиты — на полуострове заступили на боевое дежурство
С-400 «Триумф». До этого зенитно-ракетные комплексы находились на боевом дежурстве в Севастополе, а теперь С-400 развернули в Феодосии.
Непроницаемый зонтик над Крымом — вот, пожалуй, самое точное определение. Под контролем нового комплекса С-400 теперь находятся Чёрное море и южные области Украины.
Боевых пусков ракет сегодня не было, журналистам показали развертывание дивизиона противовоздушной обороны и работу систем обнаружения целей.
Комплекс С-400 — это новые возможности для крымского сегмента ПВО России и настоящий новогодний подарок зенитчикам. Теперь, одновременно, они могут контролировать до 300 воздушных целей. Останутся на боевом посту и комплексы предыдущего поколения С-300, они уже не раз доказывали свою надежность, сообщает корреспондент НТВ Олег Крючков.
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