Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.01, 19:44
В Крыму появилась новая «триумфальная» защита. армия и флот РФ, вооружение, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Крыму появилась новая «триумфальная» защита

комментировать
В Крыму появилась новая «триумфальная» защита

В Крыму появилась новая «триумфальная» защита

В Крыму появилась новая «триумфальная» защита

    Сегодня Крым получил еще одну степень защиты — на полуострове заступили на боевое дежурство С-400 «Триумф». До этого зенитно-ракетные комплексы находились на боевом дежурстве в Севастополе, а теперь С-400 развернули в Феодосии.

    С-400 заступил на боевую службу в штатном режиме. За скупыми словами военных труд конструкторов, разработчиков и промышленников. Торжественная церемония в Феодосии как финальный аккорд их многолетней работы.

    Непроницаемый зонтик над Крымом — вот, пожалуй, самое точное определение. Под контролем нового комплекса С-400 теперь находятся Чёрное море и южные области Украины.

    Боевых пусков ракет сегодня не было, журналистам показали развертывание дивизиона противовоздушной обороны и работу систем обнаружения целей.

    Комплекс С-400 — это новые возможности для крымского сегмента ПВО России и настоящий новогодний подарок зенитчикам. Теперь, одновременно, они могут контролировать до 300 воздушных целей. Останутся на боевом посту и комплексы предыдущего поколения С-300, они уже не раз доказывали свою надежность, сообщает корреспондент НТВ Олег Крючков.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru