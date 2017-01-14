Юноша упал с небоскреба «Москва-Сити», делая селфи

По некоторым данным, молодой человек приехал в
«Москва-Сити» с отцом, чтобы покататься на коньках.
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Источник: «Погибший — 19-летний молодой человек — упал с 86-го этажа башни „Око“ в „Москва-Сити“ на припаркованный снизу автомобиль. Причиной падения могла стать неудачная попытка сделать селфи. Со слов охраны здания, молодой человек приехал со своим отцом для посещения катка».
Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна гостиницы, расположенной на 83-м этаже московского небоскреба.
На месте происшествия работают следователи, организована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются. Опрашиваются родственники и очевидцы трагедии: тело обнаружили прохожие на автомобильной парковке возле здания. Молодой человек упал на Mercedes-Benz G-Wagen.
Каток на крыше одной из башен «Москва-Сити» открылся месяц назад на месте известного ресторана. Ледовая площадка проходит по контуру крыши здания, площадь катка составляет 420 квадратных метров. Взрослый билет стоит 3 тысячи рублей. Башня «Око» является самым высоким зданием в Европе.
В России и мире множатся случаи смертельных селфи. Летом прошлого года подростка из подмосковной Коломны убил разряд тока, Он задел провода на крыше одного их производственных зданий, фотографируясь с друзьями. В Усть-Каменогорске подросток утонул в Иртыше, пытаясь снять ролик для соцсетей. В Новой Москве юноша погиб из-за селфи на крыше движущейся электрички.
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