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  • 14.01, 19:44

Анкара подтвердила намерение РФ и Турции пригласить США на переговоры по Сирии в Астане

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Анкара подтвердила намерение РФ и Турции пригласить США на переговоры по Сирии в Астане

Анкара подтвердила намерение РФ и Турции пригласить США на переговоры по Сирии в Астане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Москва и Анкара решили пригласить США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане.

На встрече с журналистами глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что вопрос о приглашении представителей Вашингтона обсуждался с Москвой на дипломатическом уровне. По результатам обсуждений было принято решение о том, что США примут участие в переговорах в Астане.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Турция не отрицает определенную роль Америки в этом процесс, передает агентство Reuters.

Мевлют Чавушоглу: «Никто не может игнорировать роль Соединенных Штатов, это принципиальная позиция Турции. Там должен быть каждый, кто уже внес или может внести вклад, но не для того, чтобы просто покрасоваться на семейном фото. Вы понимаете, о чем я говорю».

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала о том, что команда Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии в Астане.

Напомним, ранее главы России и Турции договорились о проведении переговоров по урегулированию сирийского кризиса на новой площадке в столице Казахстана Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу.

Ожидается, что переговоры Астане состоятся 23 января. Ряд представителей сирийской оппозиции уже подтвердил готовность к участию.

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