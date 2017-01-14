Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео

Администрация Эжвинского района Сыктывкара выдала
женщине-инвалиду квартиру, в которой невозможно жить.
Дело в том, что в предоставленной квартире нашлись не только мебель и личные вещи бывшего владельца, но и его останки. Судя по всему, тело бывшего владельца пролежало в квартире достаточно долго. На полу остался внушительных размеров след.
Между тем администрация Эжвинского района уже пообещала отремонтировать «нехорошую квартиру». По словам руководителя администрации Александра Калинина, смета на 68 тысяч рублей готова, осталось выбрать подрядчика, сообщает местное агентство БНК.
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