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  • 14.01, 19:44
Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео. жилье, инвалиды, Коми. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео

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Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео

Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео

Власти Сыктывкара выдали инвалиду квартиру с человеческими останками: видео

    Администрация Эжвинского района Сыктывкара выдала женщине-инвалиду квартиру, в которой невозможно жить.

    Жительница Сыктывкара через суд смогла добиться получения положенного ей по закону жилья. Однако не только жить, но и находится в квартире невозможно из-за чудовищного запаха.

    Дело в том, что в предоставленной квартире нашлись не только мебель и личные вещи бывшего владельца, но и его останки. Судя по всему, тело бывшего владельца пролежало в квартире достаточно долго. На полу остался внушительных размеров след.

    Между тем администрация Эжвинского района уже пообещала отремонтировать «нехорошую квартиру». По словам руководителя администрации Александра Калинина, смета на 68 тысяч рублей готова, осталось выбрать подрядчика, сообщает местное агентство БНК.

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