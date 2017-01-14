В Тбилиси задержали вооруженного брата первой леди Грузии

Ранее сообщалось, что на неделе из огнестрельного оружия были ранены зять президента Миндия Гогочури и его друг. Оба госпитализированы с травмами ног.
Из сообщения МВД Грузии: «Мгалоблишвили задержан по второй и третьей части статьи 236, что подразумевает незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, что карается лишением свободы сроком до шести лет».
Телекомпания «Имеди» сообщила, что Мгалоблишвили ранее был трижды судим, в том числе за участие в групповой попытке убийства. Его амнистировал президент.
Семья президента никак не комментирует нападение на зятя президента и его друга в центре Тбилиси, которое произошло на днях — 11 января. Мотив инцидента средствам массовой информации не известен.
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