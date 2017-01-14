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  • 14.01, 19:44

В Тбилиси задержали вооруженного брата первой леди Грузии

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В Тбилиси задержали вооруженного брата первой леди Грузии

В Тбилиси задержали вооруженного брата первой леди Грузии

Ранее сообщалось, что на неделе из огнестрельного оружия были ранены зять президента Миндия Гогочури и его друг. Оба госпитализированы с травмами ног.

Как сообщают грузинские СМИ, правоохранители задержали сегодня Михаила Мгалоблишвили — брата первой леди Грузии Маки Чичуа. Его подозревают в незаконном владении оружием.

Из сообщения МВД Грузии: «Мгалоблишвили задержан по второй и третьей части статьи 236, что подразумевает незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, что карается лишением свободы сроком до шести лет».

Телекомпания «Имеди» сообщила, что Мгалоблишвили ранее был трижды судим, в том числе за участие в групповой попытке убийства. Его амнистировал президент.

Семья президента никак не комментирует нападение на зятя президента и его друга в центре Тбилиси, которое произошло на днях — 11 января. Мотив инцидента средствам массовой информации не известен.

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