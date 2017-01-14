В Москве задержали актрису за исполнение роли самоубийцы

Полицейские задержали режиссера «Театра.doc» Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву
из-за слишком реалистичного исполнения роли самоубийцы.
Однако позднее, сообщает РИА Новости, полицейские поняли, что ошиблись, принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.
«Неявные воздействия» — проект «Театра.doc», действие которого разворачивается не на сцене, а в городском пространстве. Порядок и форма исполнения номеров определяются спонтанно, зрители влияют на развитие сюжета так же, как и актеры.
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