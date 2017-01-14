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  • 14.01, 18:13

В Швейцарии из-за снегопада отменили горнолыжную гонку на Кубке мира

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В Швейцарии <nobr>из-за</nobr> снегопада отменили горнолыжную гонку на Кубке мира

В Швейцарии из-за снегопада отменили горнолыжную гонку на Кубке мира

В Швейцарии <nobr>из-за</nobr> снегопада отменили горнолыжную гонку на Кубке мира
  • Фото Associated Press © 2017, Alessandro Trovati

    • Сильный снегопад и туман стал причиной отмены соревнований по скоростному спуску на Кубке мира по горнолыжному спорту в Германии.

    Как рассказали организаторы соревнований, от гонки пришлось отказаться впервые с 2004 года.

    Из сообщения организаторов: «В связи с нынешними погодными условиями, а также после изучения прогноза, жюри вместе с организационным комитетом решили отменить сегодняшнее соревнование по скоростному спуску».

    По информации BBC, за минувшую ночь в районе горы Лауберхорн, где вот уже 87-й год проходят соревнования по скоростному спуску, выпало около 45 сантиметров снега. Расчистку трассы затруднили порывистый ветер, скорость которого достигала 60 км/ч, и туман.

    Скоростной спуск в районе вершины Лауберхорн около деревни Венген считается самым длинным спуском Кубка мира. Протяженность трассы здесь составляет 4,5 километра.

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