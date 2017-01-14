В Швейцарии из-за снегопада отменили горнолыжную гонку на Кубке мира

Сильный снегопад и туман стал причиной отмены соревнований по скоростному спуску на Кубке мира по горнолыжному спорту в Германии.
Из сообщения организаторов: «В связи с нынешними погодными условиями, а также после изучения прогноза, жюри вместе с организационным комитетом решили отменить сегодняшнее соревнование по скоростному спуску».
По информации BBC, за минувшую ночь в районе горы Лауберхорн, где вот уже 87-й год проходят соревнования по скоростному спуску, выпало около 45 сантиметров снега. Расчистку трассы затруднили порывистый ветер, скорость которого достигала 60 км/ч, и туман.
Скоростной спуск в районе вершины Лауберхорн около деревни Венген считается самым длинным спуском Кубка мира. Протяженность трассы здесь составляет 4,5 километра.
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