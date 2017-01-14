В Великобритании снегопад стал причиной массовой истерии

Жертвами снегопадов, которые обрушились на европейские страны, стали 2 человека. В Германии были отменены десятки рейсов. Во Франции тысячи домов остались без света. В Румынии завалило сугробами автомагистрали. Холодный фронт прошелся по материковой части Европы и направился в Великобританию. В Соединенном Королевстве объявлено штормовое предупреждение и проведена масштабная эвакуация.

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В Великобритании паника опережает реальные события. В течение предыдущего дня было эвакуировано население нескольких приморских городов из-за опасности наводнения. Все выпуски новостей начинались и заканчивались метеосводкой. Реальный масштаб катастрофы описали пользователи Twitter.Десять сантиметров снега в Великобритании выпало, только если измерять эти жалкие снежные кучки в длину. Однако в течении дня было опубликовано более 70 штормовых предупреждений и мобилизованы службы спасения.Эвакуированные жители, заскучавшие в центре спасения за целый день без телевизора и развлечений, сбежались к водным барьерам вдоль моря, чтобы посмотреть, как их цивилизацию смоет волной.Спасатели, несмотря на официальное предупреждение метеослужб не делать селфи на фоне стихии, так как это опасно, фотографировались на фоне пустой надувной лодки и во всеоружии.Как передает, британцы традиционно считают, что все беды приходят из континентальной Европы и вдоль восточного побережья, поэтому стянули все свои силы. Меры приняты беспрецедентные, но довольно бесполезные. На борьбу с наводнением приехала даже пожарная машина.Прилив оказался в рамках нормы. Ночью штормовое предупреждение сняли, жители спокойно вернулись домой. Снег выпал в Шотландии, но шотландцы относятся к нему без особого пиетета, как к природному, а не сверхъестественному явлению. Люди надевают шапки и идут по делам.