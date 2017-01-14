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  • 14.01, 16:41

Захарова: в Германии воскресили дело девочки Лизы в преддверии выборов

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Захарова: в Германии воскресили дело девочки Лизы в преддверии выборов

Захарова: в Германии воскресили дело девочки Лизы в преддверии выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки СМИ ФРГ вернуться к истории девочки Лизы Ф., проживающей в Германии.

По мнению официального представителя МИД РФ, немецкие журналисты сейчас активно «реанимируют» дело девочки Лизы в стремлении уличить Россию во вмешательстве в ход выборов в ФРГ по аналогии с американскими СМИ, которые последние несколько недель пишут про «русских хакеров». О своих опасениях Мария Захарова написала в Facebook.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Как и в случае с „досье на Трампа“», раскрученного американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы». Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. (Это) называется «информационная карусель».

Как и в случае с «досье на Трампа», раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реани…

Опубликовано Марией Захаровой 14 января 2017 г.


Громкая история вокруг 13-летней девочки Лизы, живущей в Берлине, началась в январе 2016 года. Родные девочки заявили, что их дочь была изнасилована мигрантами, об этом случае рассказали по российскому телевидению. Следом немецкая полиция опровергла заявления: не было ни похищения, ни изнасилования — подтвердился лишь факт пропажи девочки на 30 часов. Мать ребенка следом заявила, что ее дочь госпитализировали в психиатрическую больницу.

Дело получило широкий общественный резонанс, СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением ФРГ. «Дело Лизы» стало синонимом «российской пропаганды».

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