Захарова: в Германии воскресили дело девочки Лизы в преддверии выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки СМИ ФРГ вернуться к истории девочки Лизы Ф., проживающей в Германии.Facebook.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Как и в случае с „досье на Трампа“», раскрученного американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы». Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. (Это) называется «информационная карусель».
Как и в случае с «досье на Трампа», раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реани…Опубликовано Марией Захаровой 14 января 2017 г.
Громкая история вокруг 13-летней девочки Лизы, живущей в Берлине, началась в январе 2016 года. Родные девочки заявили, что их дочь была изнасилована мигрантами, об этом случае рассказали по российскому телевидению. Следом немецкая полиция опровергла заявления: не было ни похищения, ни изнасилования — подтвердился лишь факт пропажи девочки на 30 часов. Мать ребенка следом заявила, что ее дочь госпитализировали в психиатрическую больницу.
Дело получило широкий общественный резонанс, СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением ФРГ. «Дело Лизы» стало синонимом «российской пропаганды».
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