В Нидерландах звучат призывы возобновить поиски останков пассажиров МН17

После сообщений о человеческих костях, недавно найденных в Донбассе на месте крушения Boeing 777 компании Malaysia Airlines, в Нидерландах призвали возобновить поиски останков жертв трагедии. С таким предложением выступил президент фонда «Авиакатастрофа» Эверт ван Зейтвелд. Эта организация представляет большую группу родственников погибших.
Эверт ван Зейтвелд, президент фонда «Авиакатастрофа»: «Родственникам было непросто, когда они узнали о находке. Более того, члены семьи теперь не знают, что делать с обнаруженными останками — вскрывать могилу, заново кремировать или просто отдать специалистам для дальнейшего расследования? Мы хотим избежать повторения подобных ситуаций, поэтому в ближайшее время обратимся в голландскую прокуратуру с просьбой направить на Украину новую миссию».
задержала репортера и в интересах следствия изъяла у него все имеющиеся материалы. Судебная экспертиза показала, что найденные журналистом человеческие останки принадлежат одному из погибших пассажиров самолета.
Boeing 777 компании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года, когда летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 283 пассажира и 15 членов экипажа.
В результате крушения погибли граждане 10 государств. Поиском останков занималась международная миссия, состоявшая из экспертов нескольких стран, в том числе Нидерландов, Малайзии и Австралии. На протяжении 2 лет работа несколько раз прекращалась и возобновлялась, процесс приходилось прерывать в связи с ситуацией на востоке Украины. К сегодняшнему дню опознаны 296 из 298 жертв трагедии.
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