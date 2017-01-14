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  • 14.01, 16:41

В Нидерландах звучат призывы возобновить поиски останков пассажиров МН17

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В Нидерландах звучат призывы возобновить поиски останков пассажиров МН17

В Нидерландах звучат призывы возобновить поиски останков пассажиров МН17

После сообщений о человеческих костях, недавно найденных в Донбассе на месте крушения Boeing 777 компании Malaysia Airlines, в Нидерландах призвали возобновить поиски останков жертв трагедии. С таким предложением выступил президент фонда «Авиакатастрофа» Эверт ван Зейтвелд. Эта организация представляет большую группу родственников погибших.

Ван Зейтвелд в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации заявил, что район Донецкой области, где в июле 2014 года разбился пассажирский борт, специалисты должны снова тщательно обследовать, чтобы найти останки жертв катастрофы.

Эверт ван Зейтвелд, президент фонда «Авиакатастрофа»: «Родственникам было непросто, когда они узнали о находке. Более того, члены семьи теперь не знают, что делать с обнаруженными останками — вскрывать могилу, заново кремировать или просто отдать специалистам для дальнейшего расследования? Мы хотим избежать повторения подобных ситуаций, поэтому в ближайшее время обратимся в голландскую прокуратуру с просьбой направить на Украину новую миссию».

Журналист Мишель Спеккерс с коллегой Стефаном Беком в конце декабря прошлого года отправились в Донбасс и провели там 9 дней. Спеккерс побывал на месте крушения самолета, обнаружил обломки воздушного судна и предмет, похожий на человеческую кость. Находку он решил взять с собой, заявив: если это останки жертв трагедии, то они должны вернуться в Нидерланды. По прибытии на родину полиция задержала репортера и в интересах следствия изъяла у него все имеющиеся материалы. Судебная экспертиза показала, что найденные журналистом человеческие останки принадлежат одному из погибших пассажиров самолета.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года, когда летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В результате крушения погибли граждане 10 государств. Поиском останков занималась международная миссия, состоявшая из экспертов нескольких стран, в том числе Нидерландов, Малайзии и Австралии. На протяжении 2 лет работа несколько раз прекращалась и возобновлялась, процесс приходилось прерывать в связи с ситуацией на востоке Украины. К сегодняшнему дню опознаны 296 из 298 жертв трагедии.

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