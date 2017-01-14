Минфин установит минимальную цену на водку в течение двух недель

Министерство финансов рассчитывает поднять минимальную розничную цену на водку со 190 рублей до
205–210 рублей за 0,5 литра.
Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина: «Ниже 219 рублей за бутылку 0,5 литра. Я думаю, в диапазоне 205–210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно ниже».
Рост цены в ведомстве оправдывают увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Планируется, что изменения вступят в силу с июня 2017 года.
Ранее в Минфине предлагали установить минимальную розничную цену за 0,5 литра до 219 рублей.
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