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  • 14.01, 15:11

Кончаловский поддержал передачу Исаакиевского собора РПЦ

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Кончаловский поддержал передачу Исаакиевского собора РПЦ

Кончаловский поддержал передачу Исаакиевского собора РПЦ

Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, расколовшую Петербург на два лагеря, прокомментировал знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. Он поддержал возвращение Исаакия в лоно РПЦ, «поскольку храм предназначен для совершения богослужений».

Андрей Кончаловский, режиссер: «Он жить будет. Не может храм жить без службы. Это очень важно. Сущность храма — это не архитектура. Сущность храма — дом, где идет служба. Это место, где русская нация должна осуществлять свою исконную религию, которая ей присуща».

Кончаловский считает, что не стоит заострять внимание на передаче собора священнослужителям, передает Вести.Ru.

Андрей Кончаловский: «Дело не в попах, а дело в людях. У них пытались все отнять, почти отняли. Посмотрите, как быстро все вернулось. Мне один служитель Церкви одну очень удивительную фразу сказал, что патриарх Тихон, когда началось наступление советской власти на Церковь безжалостное, сказал: „Церковь спасут не митры, (имея в виду служителей). Церковь спасут белые платочки“. Женщины, которые эти белые платочки носят, — это та самая часть этой архаической огромной русской культуры, которую невозможно никуда сдвинуть и одновременно с этим у них это отнимать нельзя».

После праздников стало известно, что Исаакиевский собор будет на 49 лет передан в безвозмездное пользование на Русской православной церкви в лице Московского патриархата, но при этом собор останется в собственности Санкт-Петербурга. Сам музей также продолжит работу. В настоящее время начат процесс оформления музейных ценностей. Также поступала информация, что начался сбор подписей под петицией об отмене данного решения.

Исакиевский собор — крупнейший православный храм Северной столицы. Он возведен в честь святого Исаакия Далматского, в день памяти которого родился Пётр I. Сейчас приход имеет статус государственного музея-памятника. Церковная община в храме была возрождена в 1991 году, но она имеет право совершать богослужения только несколько раз в году с разрешения дирекции музея.

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