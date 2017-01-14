Кончаловский поддержал передачу Исаакиевского собора РПЦ

Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, расколовшую Петербург на два лагеря, прокомментировал знаменитый режиссер Андрей Кончаловский. Он поддержал возвращение Исаакия в лоно РПЦ, «поскольку храм предназначен для совершения богослужений».
Кончаловский считает, что не стоит заострять внимание на передаче собора священнослужителям, передает Вести.Ru.
Андрей Кончаловский: «Дело не в попах, а дело в людях. У них пытались все отнять, почти отняли. Посмотрите, как быстро все вернулось. Мне один служитель Церкви одну очень удивительную фразу сказал, что патриарх Тихон, когда началось наступление советской власти на Церковь безжалостное, сказал: „Церковь спасут не митры, (имея в виду служителей). Церковь спасут белые платочки“. Женщины, которые эти белые платочки носят, — это та самая часть этой архаической огромной русской культуры, которую невозможно никуда сдвинуть и одновременно с этим у них это отнимать нельзя».
После праздников стало известно, что Исаакиевский собор будет на 49 лет передан в безвозмездное пользование на Русской православной церкви в лице Московского патриархата, но при этом собор останется в собственности Санкт-Петербурга. Сам музей также продолжит работу. В настоящее время начат процесс оформления музейных ценностей. Также поступала информация, что начался сбор подписей под петицией об отмене данного решения.
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