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  • 14.01, 15:11

Две женщины на иномарках устроили смертельное ДТП в Рязанской области

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Две женщины на иномарках устроили смертельное ДТП в Рязанской области

Две женщины на иномарках устроили смертельное ДТП в Рязанской области

Две женщины на иномарках устроили смертельное ДТП в Рязанской области
  • Фото: kriminal_rzn_62 /vk.com

    • Инспекторы выясняют обстоятельства автокатастрофы, которая произошла этим утром на трассе в Рязанской области. В ДТП с участием двух иномарок погибли 2 женщины, 3 человека доставлены в больницу.

    В 8:33 на дороге на Солотчу в районе поселка Снегири столкнулись Honda и Renault. Сообщается, что японская машина ехала в сторону Рязани, за ней следовал автомобиль Renault. Женщина, управлявшая Honda, решила развернуться, не заметив параллельно шедшую легковушку, и ударила ее.

    Виновница ДТП при столкновении погибла, ее спутник госпитализирован. Дама, сидевшая за рулем Renault, тоже погибла, двое детей, ехавшие на пассажирских сидениях, доставлены в реанимацию. На сайте регионального управления МЧС РФ сообщается, что для ликвидации последствий катастрофы на место ЧП был отправлен пожарный расчет.

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