Две женщины на иномарках устроили смертельное ДТП в Рязанской области

Инспекторы выясняют обстоятельства автокатастрофы, которая произошла этим утром на трассе в Рязанской области. В ДТП с участием двух иномарок погибли 2 женщины, 3 человека доставлены в больницу.
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Виновница ДТП при столкновении погибла, ее спутник госпитализирован. Дама, сидевшая за рулем Renault, тоже погибла, двое детей, ехавшие на пассажирских сидениях, доставлены в реанимацию. На сайте регионального управления МЧС РФ сообщается, что для ликвидации последствий катастрофы на место ЧП был отправлен пожарный расчет.
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