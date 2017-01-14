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  • 14.01, 15:11

Минфин: снижения акцизов на водку в 2017 году не будет

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Минфин: снижения акцизов на водку в 2017 году не будет

Минфин: снижения акцизов на водку в 2017 году не будет

Снижения акцизов на алкоголь в этом году не произойдет, сообщил представитель Минфина на Гайдаровском форуме.

Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина: «Вопрос о снижении ставок акцизов, он окончательно не принят. Обсуждать его преждевременно. В любом случае это не произойдет в 2017 году».

Ранее Минэкономразвития РФ предложил Министерству финансов снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей, а минимальную стоимость полулитра водки со 190 до 136 рублей. В Минпромторге заявляли, что считают оптимальной цену на водку в 100 рублей за пол-литра.

В Минфине заявили, что бутылка этого крепкого спиртного не может стоить 100 рублей, так как только размер акциза и НДС в себестоимости одной бутылки водки составляют 118 рублей, и предложили установить минимальную розничную цену за 0,5 литра до 219 рублей.

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