Посол США заявил, что Трамп рассчитывает на распад ЕС

Покидающий свой пост посол США в ЕС заявил, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза после выхода Великобритании из блока.The Telegraph, представители переходной команды избранного президента Дональда Трампа на днях интересовались у европейских чиновников, какая из стран последует за Великобританией и покинет ЕС.
Энтони Гарднер, посол США в ЕС: «Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы, — это предел глупости».
Издание отмечает, что Дональд Трамп никогда не делал секрета из того, что выступает за Brexit, а также неоднократно хвалил Найджела Фараджа — одного из идеологов отделения Британии от ЕС.
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